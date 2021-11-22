BURSA (Habermetre) - Üniversitemizin Değerli Mensupları,

Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 Yılı Bilim, Özel, Teşvik ve Hizmet Ödülleri 2 Aralık 2021 tarihinde yapılacak tören ile sahiplerini bulacaktır. Tüm personelimizin ödül törenine katılımını rica ederim.

Ödül Töreni

Tarih: 2 Aralık 2021 Perşembe

Saat: 15: 00

Yer: Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi

Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

Rektör

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