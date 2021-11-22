2020 Yılı Bilim, Özel, Teşvik ve Hizmet Ödülleri
Üniversitemizin Değerli Mensupları,Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 Yılı Bilim, Özel, Teşvik ve Hizmet Ödülleri 2 Aralık 2021 tarihinde yapılacak tören ile sahiplerini bulacaktır.
BURSA (Habermetre) - Üniversitemizin Değerli Mensupları,
Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 Yılı Bilim, Özel, Teşvik ve Hizmet Ödülleri 2 Aralık 2021 tarihinde yapılacak tören ile sahiplerini bulacaktır. Tüm personelimizin ödül törenine katılımını rica ederim.
Ödül Töreni
Tarih: 2 Aralık 2021 Perşembe
Saat: 15: 00
Yer: Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Rektör
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