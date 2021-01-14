"2020 yılı 1,5 milyonluk konut satışı ile rekorla kapatıldı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre bir önceki yıla göre konut satışları yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Konut satış istatistiklerini değerlendiren Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Yaklaşık 1,5 milyonluk konut satışıyla 2020 rekorla kapatıldı. Konut satışlarında, yine İstanbul, 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 100 binlik artış sağlandı" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan konut satışlarını değerlendiren Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2020 yılının rekorla kapatıldığına dikkat çekti. Verilere göre ipotekli satışın ocak ve aralık döneminde azaldığına vurgu yapan Elmas, "2020 Aralık dönemi verilerine bakıldığında; ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 azalış göstererek 14 bin 631 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Kaybın nedeni, Ağustos başından itibaren devam eden faiz artışının Eylül ayı itibarıyla kademeli olarak yükselmesidir" diye konuştu.

TEDBİRLER VE KAMPANYALAR SATIŞLARIN ARTMASINDA ETKİLİ OLDU

2020 yılına pozitif beklentilerle başlandığını ve Mart ayına kadar da fazlaca yol alındığını dile getiren Altan Elmas, konut satışlarının ilk çeyrekte gayet iyi olduğuna ancak pandeminin her şeyi etkilediğine dikkat çekti.

Alınan tedbirler ve yapılan kampanyalarla sektörde toparlanma yaşandığına dikkat çeken Altan, "Haziran'dan itibaren yaklaşık 3 ay devam eden düşük faizli kampanya dönemi ise sektörün rekor sayıda satışlar gerçekleştirdiği ve toparlandığı bir dönem oldu. Devam eden aylarda çok sert olmamakla birlikte kademeli düşüşler yaşadık. Eylül ve Ekim aylarında faiz artışına bağlı, satışlarda gerilemeler oldu. Ancak bunu olumsuz bir işaret olarak algılamamak gerekir. Son iki yılda yaşanan iniş-çıkış döneminin bitmesi ve satışların uzun vadeli ortalamalarına geri dönmesi olarak bakmak daha doğru olabilir. Her şeye rağmen 2020 yılını iyi kapattık. Sıkıntılı bir yıl olsa da konut stokunun erimesi bakımından verimli geçirdiğimiz bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKUL ALTINLA BAŞ BAŞA GİDİYOR

Türk insanına yatırım sorulduğunda altınla konutun baş başa gittiğinin görüldüğüne değinen Elmas, "Gayrimenkul sektörü bu sene dolardan fazla prim yaptı. Birinci ve ikinci elde ciddi bir konut stoku söz konusuydu. Bu 3 yıl içinde özellikle 2020 yılında hem birinci elde hem de ikinci elde konut stokları ciddi şekilde eridi. Bu da konut fiyatlarına yansıyor" dedi.

Elmas, "Sektör üzerindeki ataleti attı diyebiliriz. Pandeminin hala sürüyor olması, kredi maliyetlerinin yüzde 19-20'ler arasında olmasıyla ipotekli satışların daraldığını görüyoruz. Ancak sektör üretime devam ediyor" diye konuştu.

YABANCIYA SATIŞTA YILI İYİ KAPATTIK

2020 yılında yabancıya satışta, yüzde 10,3'lük bir azalış gerçekleştiğini ve bu tabloya pandeminin neden olduğunu söyleyen Elmas, sözlerini şöyle devam etti:

"2020 yılında yabancı alıcılara 40 bin 812 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2020 yılında ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı. 2020 yılının son çeyreğine baktığımızda tüm zamanların en yüksek yabacıya satışı olduğunu görüyoruz. Yeni yılda aşının da devreye girmesiyle satışların ivmelenerek 2021 yılını takip eden aylarda tablonun daha da olumlu seyredeceğini öngörmekteyiz."

ÇİN'DEN SONRA HİNDİSTAN, PAKİSTAN GİBİ YENİ PAZARLAR KEŞFEDİLİYOR

Yabancıya satışla birlikte Türkiye'ye gelen dövizin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Altan Elmas, "Hükümetin 2021 reform takvimiyle birlikte yabancıya satışta Avrupa pazarında ufakta olsa bir kıpırdama görebiliriz. Asya'dan Çinlilerin yoğun ilgisi söz konusu. Bununla birlikte Pakistan ve Hindistan gibi yeni pazarlardan da talep görmeye başladık. 2021'de bu talebin büyümesiyle yabancıya satışta müşteri çeşitlenmesi, yeni pazarların keşfedileceği ve faaliyet göstereceğimiz bir yıl olacak" dedi.

YENİ YILIN DAHA İYİ OLACAĞINI UMUYORUZ

2020 yılında gayrimenkul fiyatlarının baskılandığına değinen Elmas, yeni yılın daha iyi olacağından umutlu olduğunu söyledi.

Elmas, "Yüksek fiyata ürettiğimizi, maliyetleri konut satış rakamlarına neredeyse yansıtmadan sattık. Ancak emtia fiyatlarındaki son 6 aylık artış bizi çok zorluyor. 2020 yılı son çeyrekte kısmen konut fiyatlarına yansıdı, bu yıl da yansımaya devam edeceğini öngörüyoruz. Yeni yılda kademeli olarak yansıtılacak. Faizlerde de artış söz konusu. Kredili satışlar azalacak. Kısacası ilk çeyrek kolay geçmeyecek. Bahar aylarının sonuna doğru Nisan ve Mayıs'tan itibaren hem aşının hem de tedbirlerin etkisiyle salgın büyük oranda hem ülkemizin hem de dünya gündeminin birinci başlığı olmaktan çıkıp daha orta ölçekli bir gündem halini alacaktır. Pandemi ile yaşamayı öğrendiğimiz, evimizin kıymetini daha çok anladığımız bir yıl olacak. Beklenen ertelenmiş taleplerin yabancıya satışın ve gayrimenkulün tekrar insanların gündemine bir yatırım aracı olarak girmesiyle birlikte ikinci çeyrekle birlikte daha pozitif bir havada konuşacağız" ifadelerini kullandı.

2021'DE YENİ PROJE LANSMANLARI OLACAK

2021'de mutlaka yeni proje yeni lansmanları göreceklerini belirten Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bahar aylarından itibaren yeni projeler devreye girecektir. 2016-2017 deki gibi bir tempo beklemiyorum daha ayağa yere basan daha ölçülü bir hareket olacaktır. Türkiye'nin gayrimenkul sektörünün aktivitesine ve üretimine ihtiyacı var. Hem istihdam açısından hem de diğer sektörlere olan katkısı açısından aynı zamanda kentsel dönüşüm mecburiyetimiz var. Gayrimenkul sektörünün yüzde 7-8 bandında bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Şu anda daha gerideyiz; yüzde 6'lar civarındayız. Bu anlamda 2021'in ikinci yarısında azda olsa yeni projelerle üretime devam edeceğiz. İyi bir sene bekliyoruz. Makul bir büyüme yılı olacağını umuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı