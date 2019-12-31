: 2020'yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu

31.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:31

Yeni Zelanda, renkli gösterilerle 2020 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu.

Yeni Zelanda, 2020 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu. Güney Yarım Küre'de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişekli kutlamalarla yeni yıla 'merhaba' dedi. Dakikalarca süren havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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