2020'ye mutlu girdiler
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2020'ye mutlu girdiler

Büyükşehir'de hizmet alımı kapsamında çalışan ve süreleri dolan 119 çalışan yeni yıla mutlu girdi.

31.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:15
2020'ye mutlu girdiler

2020'ye mutlu girdiler

Büyükşehir Belediye Başkanı , Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü " Şehir Kocaeli", Gençlik ve Hizmetleri Daire Başkanlığı "Spor Okulları" projesinde süreli ve hizmet alımı kapsamında çalışan ve çalışma süreleri sona eren toplam 119 çalışanı sevindirdi.

31 Aralık 2019 tarihinde süreleri biten ve iş akdi sona eren "Anne Şehir Kocaeli" projesinde çalışan 119 personel temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile görüşme talep etti. Büyükakın gelen talebi geri çevirmedi ve temsilciler ile makamında görüştü.İş sürelerinin bugün sona erdiğini dile getiren temsilciler Tahir Büyükakın'dan destek istedi. Büyükakın, bu dileği geri çevirmedi ve iş akdi sona eren 119 personelin istihdamının devam etmesi talimatını verdi.

Kaynak: Bültenler
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