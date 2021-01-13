2020'ye Irkçılık Karşıtı Protestolar Damgasını Vurdu
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2020'ye Irkçılık Karşıtı Protestolar Damgasını Vurdu

13.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:47

Amerika'da ırkçılık gölgesinde yaşamlarını sürdüren bir çok siyah, 2020 yılında da polis şiddeti kurbanı oldu.

Amerika'da ırkçılık gölgesinde yaşamlarını sürdüren bir çok siyah, 2020 yılında da polis şiddeti kurbanı oldu. George Floyd'un ölümü öfkeli halkı sokaklara döktü. Protestolar zaman zaman şiddet olaylarına dönüştü. Ama ortak mesaj 'Siyahların Yaşamı Değerlidir" oldu

2020'ye Irkçılık Karşıtı Protestolar Damgasını Vurdu

Kaynak: DailyMotion.com

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