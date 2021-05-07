2020-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020- Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020- Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde tercihleri alınan 2020-YDUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kimlik ve şifre bilgileriyle erişebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş