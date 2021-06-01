2020 Yaş Çay Sezonu Sona Erdi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2020 yılı yaş çay kampanyasını tamamladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2020 yılı yaş çay kampanyasını tamamladı. Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, pandemide üreticinin çayını kendisinin toplaması ile çayın kalitesinin arttığını belirterek, "752 bin ton yaş çay alımı yaptık" dedi. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Ziraat Çay Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılı yaş çay alım sezonunun sona erdiğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 44 maddelik eylem planı ile alımlara başlayan ÇAYKUR, 19 Mayıs'ta açtığı yaş çay sezonunu 5 ay sonra, 19 Ekim'de kapattı. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, düzenlediği basın toplantısında kampanyayı değerlendirdi. ÇAYKUR olarak 2020 yılında kadrolarına yeni işçi kattıklarına değinerek, 831 yeni mevsimlik işçinin göreve başladığını ve mevcut kadrolarını güçlendirdiklerini belirten Genel Müdür Vekili Alim Koronavirüs tedbirleri kapsamında kampanyaya başladıklarını belirterek, "Üreticinin çayı kendisinin toplaması ile çayın kalitesi geçmiş yıllara göre arttı. Çay tarımı yeniden ailece yapılmaya başlandı. Yabancı işçi de alınmayınca ailelerin ekonomik kazancı arttı. Bu süreçte üreticinin mağdur olmaması için iklim ve diğer şartlara bakarak 752 bin ton yaş çay alımı yaptık. 2017 yılında 525 bin, 2018 yılında 732 bin, 2019 yılında ise 750 bin ton ve bu yılda 752 bin ton yaş çay alımı yapıldı. Organik yaş çay alımını 35 bin ton olarak gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta sonu üç günlük sürede 205 bin ton yaş çay karşılığı üreticimize 695 milyon lira ödeme yapılacak. 2020 yılı mayıs-eylül ayı döneminde ise üreticimize 2 milyar 430 milyon lira yaş çay bedeli ödemesi yapıldı. 11 bin 422 çalışan ile kampanyamızı sonlandırdık" diye konuştu. KURU ÇAYDA HEDEF 120 BİN TONKuru çay üretiminin 2020 yılı için 140 bin ton olduğunu vurgulayan Genel Müdür Vekili Yusuf Alim, "2020 yılı kuru çay satış hedefimiz 120 bin ton civarında. Bugün itibarı ile 111 bin ton satışımız var. Yıl sonunda 125-130 bin ton arasında bir satış gerçekleştireceğiz. Soğuk çay satışında ise hedefimiz 100 milyon litre civarındaydı ve bugüne kadar 75 milyon satış yaptık. Muhtemelen 100 milyon litre satışımız gerçekleşecek. " ifadelerini kullandı. Organik yaş çay alımının 35 bin ton olarak gerçekleştiğini ve 115 milyon lira teşvik ödendiğini aktaran Genel Müdür Vekili Yusuf Alim, "Önümüzdeki hafta sonu üç günlük sürede 205 bin ton yaş çay karşılığı üreticimize 695 milyon lira ödeme yapılacak. 2020 yılı mayıs-eylül ayı döneminde ise üreticimize 2 milyar 430 milyon lira toplamda yaş çay bedeli ödemesi yapıldı. " bilgisini verdi. Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay bahçelerinin yenilenme çalışmaları ile ilgili araştırmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre