2020 Yaş Çay Destekleme Primleri Hesaplara Aktarıldı
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2020 Yaş Çay Destekleme Primleri Hesaplara Aktarıldı

2020 Yaş Çay Destekleme Primleri Hesaplara Aktarıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

2020 yaş çay destekleme primi olarak üreticimize ödenecek toplam 188. 561. 122 Türk Lirası, üreticilerimizin banka hesaplarına 01 Nisan Perşembe akşamı aktarılmış olup üreticilerimiz 02 Nisan Cuma günü saat 15: 00'dan itibaren hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir.

2020 yaş çay destekleme primi olarak üreticimize ödenecek toplam 188. 561. 122 Türk Lirası, üreticilerimizin banka hesaplarına 01 Nisan Perşembe akşamı aktarılmış olup üreticilerimiz 02 Nisan Cuma günü saat 15: 00'dan itibaren hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir.

Üreticilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2020 yaş çay destekleme primi olarak üreticimize ödenecek toplam 188. 561. 122 Türk Lirası, üreticilerimizin banka hesaplarına 01 Nisan Perşembe akşamı aktarılmış olup üreticilerimiz 02 Nisan Cuma günü saat 15: 00'dan itibaren hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir.

Üreticilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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