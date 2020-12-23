2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğünden Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğünden Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

23.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:29
2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğünden Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yüzlerce öğrencinin başvurduğu 2020 2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğünden Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvuruları ortaöğrenim ve yükseköğrenim için farklı tarihlerde alındı. VGM burs sonuçları için araştırmalar hızlandı. Ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuçlarına çevrildi.Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu veriyor. Yükseköğrenim burs sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.' denildi.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.' denildi. KYK burs sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü erişime açıldı.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 VGM burs sonuçları bekleniyor

ORTAÖĞRENİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ortaöğrenim eğitim yardımı değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar 20.11.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında kurumun internet sitesinde duyuruldu. 2020-2021 eğitim yılında eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin işlemleri Bölge Müdürlüklerince tamamlanarak ödemelere başlandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğünden Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:29:38. #1.14#
title