2020 vergi yapılandırması olacak mı? Vergi yapılandırması ne zaman?
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2020 vergi yapılandırması olacak mı? Vergi yapılandırması ne zaman?

12.11.2020 00:10 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:14
2020 vergi yapılandırması olacak mı? Vergi yapılandırması ne zaman?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırma süreciyle ilgili açıklama yaptı. Peki, 2020 vergi yapılandırması kabul edildi mi? Vergi yapılandırması ne zaman?

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması Meclis gündeminde yer aldı. Peki, 2020 vergi yapılandırması olacak mı? Vergi yapılandırması ne zaman?

2020 VERGİ YAPILANDIRMASI OLACAK MI?

Merakla beklenen vergi yapılandırmasında yeni gelişme yaşandı. Gündemde olan konulardan biri de vergi yapılandırması.Vergi yapılandırma paketine ilişkin maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını dile getiren Muş, "Komisyon bunu uygun görür, kanun teklifine ekleyip komisyondan geçirirse, vergi yapılandırmasıyla ilgili önerimiz, teklife girmiş olacak." dedi.

Oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını bildiren Muş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçların, vergi yapılandırma paketinde olacağını belirtti.

Muş, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olduğunu açıkladı.

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN?

Genel Kurul, 10 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki müzakerelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin ilk 20 maddesi kabul edilmişti. Teklifle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

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