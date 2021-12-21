2020 ve 2021'in NDS Liseliler Edebiyat ödülleri verildi

2020 ve 2021'in NDS Liseliler Edebiyat Ödülü'nü kazananlara ödülleri takdim edildi.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nde gerçekleşen törende, 2021 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü'nü Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan "Gergedan" adlı öykü kitabıyla yazar Mine Söğüt, 2020 NDS Liseliler Edebiyat Ödülünü ise çevirisi Kafka Yayınları tarafından yapılan "Küçük Ülke" romanıyla Gael Faye aldı.

2013'ten itibaren her yıl düzenlenen ve bir yıl Türkçe, sonraki yıl ise Fransızca yazılıp Türkçeye çevrilmiş bir esere sunulan ödül, salgın dolayısıyla 2020'de verilemedi.

Ödül, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından edebiyata ve yazarlara olan bağlılığı vurgulamak, gençlere okuma ve kitap tutkusunu etkin bir şekilde aşılamak amacıyla veriliyor.

Öğrencilerden oluşan jürinin seçtiği Mine Söğüt, "Prensip olarak yıllardır kitaplarımla ödüllere bizzat başvurmam, yarışmalardan uzak dururum. Bu 20 yıldır kalem oynattığım edebiyat alanında yazdıklarıma verilen ilk ödül ve çok kıymetli. Onu kıymetli yapan ilk olması ya da ben başvurmadan kendiliğinden gelip omzuma konması değil, sizlerden, genç okurlardan gelmesi. Yani jürisinin gerçek okur olması ve o gerçek okurun da gençler olması. Bunun beni ne kadar mutlu ettiğini size anlatamam." ifadelerini kullandı.

Yazar Gael Faye, törene katılamadığı için ödülü, Kafka Yayınlarından Fırat Yenici'ye takdim edildi.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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