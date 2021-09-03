2020 ve 2021 Akademik Yılları Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Üniversitemizin 2020 ve 2021 Akademik Yılları Mezuniyet Töreni 2 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Belediyesi Sahil Şenlik Alanında gerçekleştirildi.

Üniversitemizin 2020 ve 2021 Akademik Yılları Mezuniyet Töreni 2 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Belediyesi Sahil Şenlik Alanında gerçekleştirildi. Mezun öğrencilerimizin ve ailelerinin, Mütevelli Heyeti Başkanımız Ruhi Engin Özmen'in, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, Üniversitemiz ve İYBF Danışma Kurulu Üyesi Elif İnci Aras'ın ve mütevelli heyeti üyelerimizin, akademik ve idari kadromuzun katıldığı törende yüksek lisans, lisans ve önlisans olmak üzere toplam 31 programdan mezun verildi.

Beykoz Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı 1'incisi olan Bahriye Geveze, törende yaptığı konuşmada, "Üniversitemizin bize sağladığı nitelikli eğitim olanakları sayesinde, emin adımlarla ilerleyeceğimize gönülden inanıyorum. Bugünden sonra her birimiz hem iş hayatında hem de akademik alanda önemli başarılar elde edeceğiz. Bu nedenle, kendimize hedefler belirlemeliyiz. Hedefimize ulaşmada Beykoz Üniversitesinde aldığımız eğitim ve kararlılığımız yol gösterecektir. Başarılı olmak için her zaman çalışacak, engelleri bir bir aşacak, üniversitemizin bize kazandırdığı etik ve sosyal sorumluluk, değişimi yönetebilme, dijital yeterlilik, öğrenmeyi öğrenme, kişisel ve sosyal gelişim yetkinliklerimizi geliştirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. " dedi.

2020-2021 Akademik Yılında ise 1'incileri Sahure Macit Kaldı ve Emirhan Yolcu oldu. Birincilik konuşmasını yapan Yolcu "Bazılarımız aldığımız eğitimle iş hayatına atılacak bazılarımız ise eğitim hayatlarına devam edecek. Bana göre üniversite yaşantısının en zor yanı derslerin yoğunluğu, projeler ve sınavlardı. Bu süreçte beni birinciliğe götüren şey, parçası olmaktan her zaman gurur ve mutluluk duyduğum üniversitemi ve en önemlisi bölümümü sevmemdi. Yaptığınız işi ne kadar çok severseniz onunla birlikte gelecek zorluklara katlanmak da bir o kadar kolay oluyor. Aslında ben bu yola birinci olacağımı düşünerek çıkmamıştım. Eğitimime devam edip raylı sistemler alanında uzmanlaşmak gibi bir hedefim vardı. Çıktığım bu yolda her zaman kendimi hedefime ulaştığım noktada ve günde hayal ettim. Bu da bana başarılı olmanın anahtarını getirdi. " şeklinde konuştu.

Yılın En İyi Yüksek Lisans Tezi ve Proje Ödülü Verildi

Törende Lisansüstü Programlar Enstitüsü yüksek lisans mezunlarının yanı sıra 'Yılın En İyi Yüksek Lisans Tezi' ve 'Yılın En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi' de verildi. 2019-2020 yılı Yılın En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programından Gizem Çalı'nın oldu. 2020-2021 yılı Yılın En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülü ise İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programından Feriştah Tuğrul'un oldu. 2020-2021 yılı Yılın En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülünü iki öğrencimiz paylaştı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans programından Yıldız Özcan ve Cengizhan Sezgin'in oldu.

"Mezunlarımızın %90'a yakını ya işe yerleşmiş ya da kendi işlerini kurmuş durumda"

Beykoz Üniversitesi'nin 2019-2020 ve 2020-2021 mezunlarına başarılar dileyen Mütevelli Heyeti Başkanı Ruhi Engin Özmen, "Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra işe başlamış olmalarını bilmek beni çok mutlu ediyor. Burada bulunamayan mezunlarımız var ve birçoğu çalıştığı için törene katılamadı. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hepinizin yolu ve bahtı açık olsun. " diye konuştu.

Beykoz Üniversitesi mezunlarının başarılarından her zaman kıvanç duyduklarını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman da konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Mezuniyet törenlerimizde bizler her zaman, hiç eksilmeyen, derin bir heyecan, coşku ve mutluluk yaşarız. Bu yılki mezuniyet törenimizde de sizlerle birlikte bu güzel duyguları ve birçok mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Bunlardan birincisi; küresel salgın nedeniyle uzak kaldığımız ve özlediğimiz öğrencilerimizle yaklaşık 1, 5 yıl aradan sonra bu tören vesilesi ile ilk defa bir araya geliyoruz. Umarım ve dilerim ki; bu salgın sürecinde maskesiz ve sağlıklı yaşamın ne kadar değerli olduğunu, doğadan ve doğallıktan uzaklaştığımızda neler yaşanabileceğinin bizlere verdiği mesajları anlamışızdır; yaşadıklarımızdan ders çıkararak bundan sonra böyle zor ve trajik bir durum ile karşı karşıya kalmayız; yaşamlarımızı ve bu tür birlikteliklerimizi alışmış olduğumuz, Dünyamıza ve insanlığa yakışan normal şartlarda, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde devam ettiririz. " Durman sözlerine devam ederken; "Bugüne kadar, üniversitemizden 5. 795 öğrenci mezun oldu, bu mezunlarımızın %90'a yakını ya işe yerleşmiş ya da kendi işlerini kurmuş veya bir üst düzeyde öğrenimlerine devam etmektedir. Sevgili mezunlarımız, öncelikle sizleri üniversitemizdeki başarınız ve mezuniyetiniz için yürekten kutluyorum. Bugün buradan mezun olarak yaşamınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Dünya'da birçok ülkede mezuniyet günleri "mezuniyet" değil, "Commencement" yani "Başlangıç" günü/töreni olarak adlandırılmaktadır. Sizler de bugün buradan mezun olarak yaşamınızda yeni bir döneme başlangıç yapıyorsunuz. " cümlelerine yer verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, mezun olan bütün öğrencilere başarılar dilerken "Sevgili öğrenciler, Beykozlu olmak bir ayrıcalık ve Beykoz Üniversiteli olmak da bir ayrıcalık. Hepinize başarılar diliyorum. Üniversite yönetimine 2020 ve 2021 Akademik Yılları Mezuniyet Törenini burada Beykoz Belediyesi Sahil Şenlik Alanında yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. " dedi.

Lisans programlarının ilk mezunları mezuniyet törenindeydi

Durman konuşmasında, "Eğitim ve öğretim programlarımızda öğrencilerimizin en az bir yarıyıl iş yerinde uygulama yapmaları, onların yeni dünyanın ve değişen toplum ihtiyaçlarına uygun yaşam becerilerini, yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim yaklaşımları geliştirmemizdeki amacımız, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve yükseköğretimden beklediği nitelikli istihdam hedefini başarmaya ve bu kapsamda örnek bir üniversite olmaya yöneliktir. " eğitim-öğretim modeline de değindi. Durman, "Kuşkusuz; bu törendeki en büyük mutluluğumuz ve gururumuz bugün burada üniversitemizden son iki yılın mezunları olarak yaklaşık 2. 000'e yakın öğrencimizi başarılı bir şekilde mezun ediyor ve onları hayata uğurluyor olmamız. Diğer bir mutluluğumuz ise; üniversitemiz günümüze kadar sadece önlisans ve yüksek lisans programlarından mezun veriyordu. Bu mezuniyet törenimizde ilk defa lisans programlarından mezunlarımız da aramızda bulunuyor. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin başarıları ile her zaman gurur duyduk. Bu mezuniyet töreninde bunu daha güçlü olarak hissediyoruz. Salgın döneminin zorlu şartları altında da olsalar öğrencilerimizin daha önceki yıllara oranla çok daha başarılı dereceler ile mezun olduklarına tanıklık ediyoruz, kendilerini başarıları ve yüksek performansları için kutluyorum. " dedi.

"Hayatınız sizin duruşunuzla biçimlenecek... "

Mezunlara seslenirken Durman, mezuniyetin bir kopuş, bir ayrılık olmadığını vurgularken, öğrencilerin mezuniyetin bir kopuş olmamasına gayret göstermelerini, üniversite ve üniversitenin Mezunlar Derneği ile ilişkilerinin daimi olmasına gayret göstermelerini söyledi. Öğrencilerin başarılarının üniversite ile paylaşmalarını isteyen Durman, "Hayata dair öğreneceğiniz çok şey olacak, ama belki daha da önemlisi, hayatın kendisi sizin duruşunuzla, çevrenizle olan ilişkilerinizle, karakterinizle biçimlenecek. Hayatın da sizlerden öğreneceği çok şeyler olacak, bu konuda da cömert olun. Pozitif bilimin göstergelerine, hayallerinize, hatalarınıza ve daha da önemlisi sezgilerinize, güzel yüreklerinizin size söylediklerine güvenin; onlar sizleri hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak, sizleri doğru olana yönlendirecektir. Şartlar ne olursa olsun, ümitsizlik içerisinde olmayın. Sahip olduklarınıza, yaşamınızın sizlere bahşetmiş olduğu güzelliklere, hayallerinize sarılın ve Usta Şair Ataol Behramoğlu'nun "Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" şiirinde söylediği gibi yaşayın. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre