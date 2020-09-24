2020 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS - STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman?
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2020 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS - STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman?

24.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:29
2020 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS - STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman?

ÖSYM, doktorluk için uygulanan 2020 STS Tıp Doktorluğu ile TUS sınav yerlerini belirledi. Adaylar sınav giriş belgelerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin adresinden elde edebilirler. TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama...

TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav için gerekli belgeler de belli oldu. İki oturumda gerçekleşmesi planlanan TUS - STS Tıp Doktorluğu sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır sorgulanıyor. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM sistemine girdikten sonra sınav yerlerini öğrenmek mümkün.

TUS VE STS TIP DOKTORLUK SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav yeri belirleme işleminin tamamlandığı bildirildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

TUS - STS TIP SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

TUS - STS TIP DOKTORLUK SINAVI NE ZAMAN?

Sağlık alanında iki oturumda yapılan TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı 4 Ekim 2020 Pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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