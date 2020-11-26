2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri son gün bugün! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı, kadroları, kontenjanları ve sonuçları
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2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri son gün bugün! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı, kadroları, kontenjanları ve sonuçları

26.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:23
2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri son gün bugün! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı, kadroları, kontenjanları ve sonuçları

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, bugün saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM internet sitesi üzerinden tercih yapacak adaylar için bugün son şans. İşte 2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri son gün bugün! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı, kadroları, kontenjanları ve sonuçları

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, bugün saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM internet sitesi üzerinden tercih yapacak adaylar için bugün son şans. İşte 2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri son gün bugün! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı, kadroları, kontenjanları ve sonuçları

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

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TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

2020-TUS 2. dönem yerleştirme tercihleri son gün bugün! İşte 2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı, kadroları, kontenjanları ve sonuçları
2020-TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

DİKKAT!!! Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine

diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİHİ YAP

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 TUS BAŞVURU KILAVUZU

2020-TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKAYINIZ

2020-TUS 2. DÖNEM KADROLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020-TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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