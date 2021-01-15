2020-TUS 2. Dönem ek tercihleri başladı mı? TUS ek tercihler nasıl yapılır? TUS 2. dönem ek tercih bilgileri ve tablolar!

TUS 2. dönem ek tercihleri 15 Ocak Cuma 2021 tarihi itibariyle başladı! Adaylar ais sistemine girerek ek tercihleri yapabilirler. Peki ek tercih nereden yapılır? TUS ek tercih bilgileri ve tablolara nereden bakılır? TUS başvuru kılavuzu haberimizde.

TOPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI 2. DÖNEM EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2020-TUS 2. dönem ek tercih işlemleri 15 Ocak'ta başladı. Ek tercihler 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılacaktır. Yani bugün 15 Ocak Cuma ek tercihler başlamış olup 21 Ocak Perşembe günü sona erecektir.

TUS 2. DÖNEM EK TERCİHLER NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem)ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek tercih yapmak için AİS sistemine giriş yapmanız gerekiyor.

TUS 2. DÖNEM EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

2020-TUS 2. DÖNEM EK TERCİHLER HAKKINDA BİLGİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem)ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

TUS EK TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYINIZ...