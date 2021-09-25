2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un 2020 yılı için özel olarak hazırladığı "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un 2020 yılı için özel olarak hazırladığı "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Uluslararası Muğam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un 2020 yılı için özel olarak hazırladığı "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu. Etkinlikte, 30 yıl Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılması uğruna yapılan 44 günlük Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) süresince yaşanan olayları ve Karabağ gerçeklerini dünya kamuoyuna ulaştıran Türk Dünyası basın temsilcilerine ödülleri, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı tarafından verildi.

"Karabağ'da şehit düşen Azerbaycanlı basın mensupları anıldı"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakan Anar Kerimov, 44 günlük Vatan Muharebesi sırasında bölgede görev yapan basın mensuplarının kendi görevlerini en üst düzeyde yerine getirdiklerini ve bu uğurda canlarını vererek şehit olduklarını vurguladı. Kerimov, TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görülen Azerbaycan Devlet Ajansı (Azertac) muhabiri Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu (AzTV) kameramanı Sıraç Abışov'un aziz hatırasını da andı. Azerbaycan'ın son yıllarda yaptığı gelişme ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ileri görüşlü siyaseti sonucunda kazanılmış başarılara da değinen Bakan Kerimov, başarıların her bir Azerbaycanlı için gurur kaynağı olduğunu kaydetti. Kerimov, Azerbaycan'ın Karabağ'daki şanlı zaferinin de bütün Türk Dünyası için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Altay Dağlarından Balkanlara kadar coğrafyayı kendisine yurt edinmiş Türk halklarının tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu kaydeden TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, "Türk Dünyası'nın ayrılmaz parçası kardeş Azerbaycan, 2020 yılında yönetimi, ordusu ve halkı ile bütünleşerek bu şanlı zaferlere bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ekselansları İlham Aliyev'in başkumandanlığındaki cesur Azerbaycan ordusu 30 yıl ermeni işgali altında kalan kadim Azerbaycan topraklarının azatlığı uğrunda yaptığı mücadelede düşmanı bozguna uğratarak topraklarını geri aldı" dedi.

Çakıcı ayrıca, "Bu kutlu zafer yürüyüşünde kasklarını ve yeleklerini giyerek ön cephede yerlerini alan Türk Dünyası basın mensupları, aktardıkları haberler le kardeş Azerbaycan halkının yanında olduklarını göstermiş ve onun haklı davasının duyurulmasına önemli katkılar sağlamışlardır. Değerli basın mensuplarına takdim edeceğimiz bu ödülü, Azerbaycan'ın ezeli topraklarının işgalden kurtarılması sürecinde sağladığınız basın desteğine TÜRKSOY'un bir şükran nişanesi olarak kabul etmenizi arzu ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başta şehit gazeteciler Meherrem İbrahimov ve Sirac Abişov olmak üzere 7 ülkeden 36 basın temsilcisine "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü verildi. Törende ayrıca, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan'a savaş süresince yaptıkları önemli katkıları vesilesiyle TÜRKSOY Plaketi takdim edildi. - BAKÜ

2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (2)

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu Joe Biden
Magazin Ali Palabıyık Rüya Tabirleri
Spor
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Hava Durumu Şans Oyunları Hulusi Akar Rüya Tabirleri Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2020 TÜRKSOY Basın Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 22:05:48. #1.12#