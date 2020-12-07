2020 Türkiye asgari ücret? Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücret ne kadar artacak?

Asgari ücrete yapılacak artış vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki,2020 Türkiye asgari ücret? Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücret ne kadar artacak?

Her yıl gerçekleşen askeri ücret artışı için toplantılar yapılıyor. Peki, 2020 Türkiye asgari ücret? Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücret ne kadar artacak?

ASKERİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Geçtiğimiz yıl askeri ücret artışı 27 Aralık belirlenmişti. Bu yılda en geç 1 Ocak tarihine kadar askeri ücretlerde yapılacak artışın belirlenmesi bekleniyor.

ASKERİ ÜCRET ARTIŞI NE KADAR?

Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücretin yeni yılda en az 3 bin 100 TL olması gerektiği önerisini kamuoyuyla paylaştı. Askeri ücretin ne kadar artacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.