2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 okçuluk erkekler bireysel yarı finalde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu 139 132 yenerek finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 okçuluk erkekler bireysel yarı finalde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu 139 - 132 yenerek finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 okçuluk erkekler bireysel yarı finalde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu 139 - 132 yenerek finale yükseldi. Bu sonuçla Nihat altın, Bahattin ise bronz madalya için mücadelelerine devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı