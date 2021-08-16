2020 Tokyo Paralimpik Oyunları seyircisiz düzenlenecek
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları seyircisiz düzenlenecek

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları seyircisiz düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz düzenlenecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz düzenlenecek.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo Valiliği ve Japonya hükümeti arasındaki toplantıdan oyunların seyircisiz düzenlenmesi kararı çıktığı kaydedildi.

Kovid-19 vakalarının paralimpik oyunlarını etkilemesinin üzüntü verici olduğunun belirtildiği açıklamada, statların yanı sıra yol etkinliklerine de seyircilerin katılmaması istendi.

Okul çağındaki çocukların ise yerel yetkililer ya da okul yönetiminin talebi üzerine oyunları izlemesine izin verilecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 12 Temmuz'dan bu yana olağanüstü hal uygulanıyor. 2020 Olimpiyat Oyunları da koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılmıştı.

2020 Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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