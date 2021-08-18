2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.

Paralimpik oyunlarına bir hafta kala Japonya'da ülke geneli günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 23 binin üstüne çıktı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte Japonya geneli 23 bin 917 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Böylelikle salgının başından bu yana ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 1 milyon 207 bin 309'a çıktı.

Virüse bağlı can kaybı sayısı son bir günde 29 artışla 15 bin 528'e yükseldi. Ülke genelinde 1716 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Hükümet dün, Kovid-19'a karşı 13 eyalette olağanüstü halin (OHAL) ve 16 eyalette kısmi OHAL'in 12 Eylül'e kadar sürmesine karar vermişti.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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