2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın "altın" kız kardeşleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın "altın" kız kardeşleri

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı'yla altın madalyaya uzanan Sevda-Sevtap Altınoluk kardeşler, adlarını tarihe yazdırdı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı'yla altın madalyaya uzanan Sevda-Sevtap Altınoluk kardeşler, adlarını tarihe yazdırdı.

Altınoluk kardeşler, oyunlar süresince yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Takım kaptanı Sevda Altınoluk, ilk altın madalyasını Rio 2016'da aldığını, Tokyo'da da altın madalya kazandığı için hem mutlu hem de gururlu olduğunu söyledi.

Rio'dan sonra Golbol Milli Takımı'nın yenilendiğini belirten 27 yaşındaki Sevda, daha önce müsabakaya çıkmamış genç isimlerden yeni bir takım kurulduğunu dile getirdi.

Sıfırdan bir takımla oyunlarda madalya kazanmanın büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Sevda, takım olarak çalışmalarının karşılığını aldıklarını ifade etti.

"24 saat beraberiz, 'Artık yeter' dediğimiz zamanlar oluyor"

Sevda, oyunlar başlamadan önce kardeşi Sevtap ile hayal kurduklarını anlatarak, "Beraber şampiyon olacağız ve ay-yıldızlı bayrağı beraber kaldıracağız, demiştik. En son final maçı bittikten sonra 'Biz bunu başardık.' dedik. Ailemiz ve sevdiklerimiz çok destek verdi. Hayallerimiz gerçekleşti. Sevinç gözyaşları döktük. Bu 'Başardık' gözyaşıydı." diye konuştu.

Sporcu olarak başarılı olmak adına çok şeyden vazgeçtiklerini belirten Sevda, şunları aktardı:

"Hayatımızdan, ailemizden ve sevdiklerimizden vazgeçiyoruz, okulumuzdan uzak kalıyoruz. Bence en büyük fedakarlık bunlar. Kamplardaki otellerde, antrenmanlarda ve evde yani 24 saat kardeşimle beraberiz. 'Artık yeter' dediğimiz zamanlar oluyor (gülüyor). Kamplarda ben kardeşime, evde de kardeşim bana bakıyor. Kardeşimin yanımda olması ekstra bir sorumluluk daha istiyor. Beraber kazanma hissiyatı bizde yüksek motivasyon sağladı. Bu inanç sayesinde kazandık."

Kardeşi Sevtap'ın hırslı biri olduğu bilgisini de veren Sevda, "İlk 3'te oynama hırsıyla yanıp tutuşan bir kardeşim var. Bunun için de çok mutluyum. Bazı insanlar 'İlk 6'ya gireyim' diye düşünür, kardeşimin hedefi her zaman ilk 3'e girebilmek. Yarın bir gün bırakırsam, yerimi kardeşime bırakmayı isterim. Performans olarak beni onda görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kaybetmek bizi kendimize getirdi"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altıncı gününde D Grubu'ndaki son maçlarında ABD'ye 4-3 yenildiklerini anımsatan Sevda, şunları kaydetti:

"Kaybetmek bizi kendimize getirdi. Biz asla birbirimize inancımızı yitirmedik. 'Biz daha iyiyiz.' dedik ve hatalarımızı gördük. Yenildiğimiz maçtan sonra 'Finalde gelsinler biz o zaman onlara göstereceğiz.' dedim. Finalde de şunu istedik, o bayrak Rio 2016'da göndere çekildiği gibi Tokyo 2020'de de göndere çekilecek. Yenilgiyi unutup hemen diğer maçlara baktık. Bizim tek amacımız, hatalarımızı yeniden yapmayarak şampiyon olmaktı. Bunu da başardık."

Sevtap Altınoluk: "En büyük destekçim ablam"

Milli sporcu Sevtap Altınoluk, golbol ile kendisini ablasının tanıştırdığını söyledi.

Ablası ve antrenörünün desteğiyle milli takıma kadar yükseldiğini ifade eden 26 yaşındaki Sevtap, "Biz birbirimize söz vermiştik. O sözümüzü gerçekleştirdik. Maçın sonunda da mutluluktan birbirimize sarılıp ağladık. Ablamla aynı madalyayı almak, bayrağı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak en büyük hayalimizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ablasıyla sürekli beraber olmasının artılarından bahseden Sevtap, "Ablamla yan yana bulunmaktan mutluyum. Yeri geldi ablam bana yeri geldi ben anlama destek verdim. Düştüğüm anda elimden tutup kaldıran hem ailem hem de ablam oldu. En büyük destekçim ablam." diye konuştu.

Sevtap, ablası Sevda'nın hiçbir zaman takımı bırakmamasını istediğini dile getirerek, "Hepimizin katkısı var ama ablam takımımızı kurtaran kişi diyebilirim. Sevda deyince 'kaptan' ve 'kraliçem' ilk aklıma gelen kelimeler. Onu çok seviyorum. Bizi bırakmaması temennimiz." ifadelerini kullandı.

Ablası ile kamplar dışında da güzel vakit geçirdiklerini aktaran Sevda, zaman zaman eğlenceli aktiviteler yaptıklarını sözlerine ekledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 'altın' kız kardeşleri
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 'altın' kız kardeşleri
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 'altın' kız kardeşleri
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 'altın' kız kardeşleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Defne Samyeli Melisa Şenolsun
Spor Diego Marcao Ali Öztürk Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın "altın" kız kardeşleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:32:16. #1.15#

title