2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışmaları biten milli sporcuların bir bölümü daha yurda döndü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışmaları biten milli sporcuların bir bölümü daha yurda döndü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli sporcular ve antrenörlerinden oluşan kafileyi, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve sporcuların yakınları çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında açıklama yapan Mehmet Baykan sporcuların madalyalarıyla hem ülkelerine hem ailelerine kavuşmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tıpkı onları uğurlarken yaşadığımız heyecan gibi ülkelerine dönmelerinin de heyecanını yaşıyoruz. 3 müsabakada 4 madalyayla döndüler. Sporcularımız olimpiyat oyunlarında elde edilen tarihi başarıdan sonra paralimpik oyunlarında da yine tarihi bir başarıya imza attı. İnşallah madalyalarımız artacak." dedi.

Türkiye'nin paralimpikte de dünyada önemli noktada olduğunu kaydeden Baykan, "Devletimizin engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine yönelik attığı adımlarla birlikte spor ailesi buna kayıtsız kalmadı. Arkadaşlarımız ısrarla şartları zorlayarak spor yapma gayreti içine girdi ve bugün mutlu tabloyu yaşıyoruz. Yarın yaşanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tesislerin, devletin imkanlarının ve antrenörlerin tüm vatandaşların emrinde olduğunu vurgulayan Baykan, "Herkesi bu güzel tabloyu yaşamak için, olimpiyatlara, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak ve madalya almak için, İstiklal Marşı'nı söylemek ve bayrağı göndere çekmek için spor yapmaya davet ediyoruz. Spor teşkilatı, yerel yönetimler hazırdır." diye konuştu.

Okçulukta madalya alan sporcuların görüşleri

Okçulukta makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan Bülent Korkmaz ve Öznur Cüre, makaralı yay W1 kategorisinde gümüş madalya alan Nihat Türkmenoğlu ile bronz madalya elde eden Bahattin Hekimoğlu da başarılarından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Çok çalıştıklarını ve çok emek verdiklerini anlatan Bülent Korkmaz, "Genel müdürlüğümüz, federasyonumuz, hocalarımız, ailelerimiz, kulüplerimiz, herkes çok emek verdi. Federasyonumuza ve kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür ediyorum. Çok uzun zaman oldu, 5 yıldan fazladır çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Buradaki bitti, bir sonrakine hazırlanmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öznur Cüre ise paralimpik oyunlarındaki en büyük hedefleri olan madalyayı alarak döndüklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Altın madalyayı çok istiyorduk. Bu süreçlere gelene kadar çok yol kat ettik. Birçok arkadaşımızın ayrı hikayesi var. Hepimizin hikayesi ayrı başlıyor ama aynı noktada buluşuyoruz. Ben öncelikle Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bir an olsun bizi yalnız bırakmadı. Bedensel Engelli Spor Federasyonumuza, kulübüm Okçular Vakfı'na minnettarım. Kaza geçirdim, normal hayatımdan bir anda böyle tekerlekli sandalyeyle buluşma anı sonrası 'ne yapabilirim, bitti' dedim. Öyle olmuyormuş, spor devam ediyormuş. İyi ki sporu hayatımdan çıkarmamışım."

Milli sporculardan Nihat Türkmenoğlu ise Türkiye'ye madalya getirdiği için çok gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Beni yetiştiren ve emeği olan aileme, kulübüm Okçular Vakfı'na, değerli hocalarıma, arkadaşlarıma herkese teşekkür ediyorum. Türkiye hep arkamızdaydı. Madalyadan önce de sonra da sürekli halkımızdan mesajlar aldık." ifadelerini kullandı.

Bahattin Hekimoğlu da ilk paralimpik oyunları deneyiminde madalya aldığını hatırlatarak, "30 Ağustos gibi anlamlı bir günde madalyayı kazandım. Aldığımız bütün madalyalar ülkemize armağan olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Artık çıtayı yükseltmeliyiz ve 2024'te bu madalyaların renginin altın olmasını umut ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan