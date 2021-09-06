2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli sporcular yurda döndü
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli sporcular yurda döndü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli sporcular yurda döndü
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden bir grup milli sporcu, yurda döndü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden bir grup milli sporcu, yurda döndü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli kafileyi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile yetkililer karşıladı.

Tokyo 2020'de altın madalyanın sahibi olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncularından Sevda Altunoluk ile tekvandoda gümüş madalya kazanan Meryem Çavdar ve bronz madalya elde eden Mahmut Bozteke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaydettiği 46 golle oyunların en skorer ismi olan Sevda Altunoluk, çok uzun ve zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek "Büyük bir gururla ülkemize döndüğümüz için çok mutluyum. Rakiplerimiz de çok güçlüydü ancak bu genç ve teknik ekiple çok güzel bir başarıya imza attık. İkinci kez altın madalyayı getirdik ve bayrağımızı zirvede koruduk. Bunun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak Türkiye'ye dönmenin gururunu yaşadığını dile getiren Meryem Çavdar, "Bizler için çok güzel geçti. Oranın değerini bitince daha çok anladık. Ayrılırken ufak da olsa içimizde hüzün vardı. Tekvando, paralimpik oyunlarında ilk kez yer aldı. Ülkemize madalyayla dönmek bizleri çok mutlu etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, federasyonlarımız ve antrenörlerimiz desteklerini hiç esirgemedi. Bizler de elimizden gelen gayretin en iyisini göstererek ülkemize madalyayla döndük." dedi.

Tekvandonun paralimpik oyunlarında ilk kez yer aldığını hatırlatan Mahmut Bozteke ise "Görmediğimiz bir atmosferdi. Olimpiyat bambaşka bir yer. Hedefime ulaşamadım, altın madalya istiyordum ama üçüncülük de bir gururdur. Bu madalyayı aldığım için gurur duyuyorum. Bu yolda bize destek olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu madalyayı onlarla beraber aldık. Bir sonraki olimpiyat için hedeflerimi gerçekleştirmeye çalışacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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