2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategori finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142 -141...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategori finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142 -141 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategori finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142 -141 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı