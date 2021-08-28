2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın...
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın... - Haberler Spor
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