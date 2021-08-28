2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Zeynep Çelik, kadınlar 57 kiloda Japonya'dan Junko Hirose'yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı