Son dakika haberleri! Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 25'e yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 25'e yükseldi. Tokyo 2020'de erkekler judo 60 kiloda Recep Çifçi ile kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya elde etti Oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor. Türkiye'nin oyunlar tarihinde madalya sayısı şöyle: Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam 2004 Atina 1 - 1 2 2008 Pekin 1 - 1 2 2012 Londra 1 5 4 10 2016 Rio 3 1 5 9 2020 Tokyo (Devam ediyor) - - 2 2 TOPLAM 6 6 13 25 Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları