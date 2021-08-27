Son dakika haberleri! Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi
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Son dakika haberleri! Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi

Son dakika haberleri! Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 25'e yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 25'e yükseldi.

Tokyo 2020'de erkekler judo 60 kiloda Recep Çifçi ile kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya elde etti

Oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye'nin oyunlar tarihinde madalya sayısı şöyle:

OyunlarAltınGümüşBronzToplam
2004 Atina1-12
2008 Pekin1-12
2012 Londra15410
2016 Rio3159
2020 Tokyo (Devam ediyor)--22
TOPLAM661325

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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