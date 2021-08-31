2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 257'ye çıktı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcu yer aldı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında bir komite üyesi, 10 sözleşmeli çalışan, bir medya mensubu da bulunuyor.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 257'ye yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan