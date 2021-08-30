2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'e çıktı
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'e çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'e çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer aldı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında bir komite üyesi, bir gönüllü, 5 sözleşmeli çalışan da bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'e çıktı - Haberler
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