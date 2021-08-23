2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 13 branşta 87 sporcu ile katılıyoruz
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 13 branşta 87 sporcu ile katılıyoruz

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 13 branşta 87 sporcu ile katılıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta - Haberler | Spor

Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor.

Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor. 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona Türkiye, 13 branşta 87 sporcu ile katılacak.

Tokyo Olimpiyat Stadyumu'nda açılış seremonisiyle başlayacak olan organizasyon, Türk sporcuların rekor katılımıyla gerçekleşecek. 13 branşta 43'ü erkek 44'ü kadın toplam 87 sporcu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.MİLLİLERDE HEDEF ALTIN MADALYATokyo Paralimpik Oyunları'nda kürsü mücadelesi verecek milli sporculardan halterde dünya paralimpik tarihine adını yazdıran Nazmiye Muratlı ve masa tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu olan Abdullah Öztürk'ün yanı sıra yine Rio'da dördüncü olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile yüzmede Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk dikkat çekerken, 2016 Rio'da şampiyon olan Goalball Kadın Milli Takımı Tokyo'da yine şampiyonluk parolası ile mücadele edecek.TOKYO 2'NCİ KEZ BU HEYECANI YAŞIYOROrganizasyona ev sahipliği yapan Tokyo kenti, 1964 yılında da aynı etkinliği 2'nci kez düzenleyen ilk şehir olarak tarihe geçecek. 13 gün boyunca, 160 ülke ve bölgeden 4 binden fazla sporcunun 22 dalda yarışacağı Tokyo Paralimpik Oyunları, 5 Eylül'de Tokyo Olimpiyat Stadyumu'ndaki kapanış töreniyle son bulacak.87 TÜRK SPORCU TOKYO'DATokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 13 branşta 43'ü erkek 44 kadın olmak üzere toplam 87 sporcuyla organizasyona rekor bir katılım sağlayacak. Tokyo'ya madalya mücadelesi verecek sporcuların branşlardaki kota sayısı şu şekilde: Okçuluk: 11Atletizm: 9Goalball: 12Atıcılık: 9Yüzme: 5Masa Tenisi: 9Taekwondo: 6Tekerlekli Sandalye Tenis: 1Tekerlekli Sandalye Basketbol: 12Tekerlekli Sandalye Eskrim: 1Halter: 5Judo: 5Badminton: 2

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta

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