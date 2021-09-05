2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapanış töreniyle sona erdi
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapanış töreniyle sona erdi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapanış töreniyle sona erdi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos'ta başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen 2020 Paralimpik Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos'ta başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen 2020 Paralimpik Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Olimpiyat Stadı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törende tüm ülkelerin bayrakları sporcuları tarafından saha ortasına getirildi. Türk bayrağını, atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında gümüş madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar taşıdı.

Müsabakaları bittikten sonra Tokyo'dan ayrılmayan sporcular da sahaya çıkarak kapanış törenine katıldı.

Müzik, dans, sahne ve havai fişek gösterileriyle devam eden tören, paralimpik oyunlarının meşalesinin söndürülmesiyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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