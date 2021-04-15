2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için milli okçular Antalya'da kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için milli okçular Antalya'da kampa girdi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için milli okçular Antalya'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için Antalya'da kampa başladı.

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için Antalya'da kampa başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli okçuların kamp kadrosunda kadınlarda Yağmur Şengül, Merve Nur Eroğlu, Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre, Fatma Danabaş erkeklerde ise Vedat Aksoy, Sadık Savaş, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu ve Nihat Türkmenoğlu bulunuyor.

Milli okçuların, teknik direktörler Özcan Ediz, Hasan Basri Hancı ve antrenör Ebru Esen yönetimindeki kamp çalışmaları, 24 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için milli okçular Antalya'da kampa girdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:48:12. #1.16#

title