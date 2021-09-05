2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, genel madalya sıralamasında 42. oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, genel madalya sıralamasında 42. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 12. ve son gün müsabakalarının tamamlanmasıyla madalya sıralaması da belli oldu.

Türkiye, Tokyo'da tarihinin en fazla madalya topladığı organizasyonunu geçirdi. Para milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalyayla oyunları 42. basamakta bitirdi. Milliler, 15 madalyayla toplam madalya sıralamasında ise 25. sırayı aldı.

Çin, 96 altın, 60 gümüş ve 51 bronz olmak üzere 207 madalyayla genel ve toplam madalya sıralamasında büyük farkla birinci olmayı başardı.

Büyük Britanya 41 altın, 38 gümüş, 45 bronz olmak üzere 124 madalyayla genel ve toplam madalya sıralamasında ikinci oldu. Oyunlarda 37 altın, 36 gümüş ve 31 bronz olmak üzere 104 madalya elde eden ABD ise genel madalya sıralamasında üçüncü, toplam madalya sıralamasında ise dördüncü sırayı aldı.

Toplam madalya sıralamasında üçüncü basamakta ise 118 madalyayla Rusya Olimpiyat Komitesi yer aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 86 ülke madalya alma sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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