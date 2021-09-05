2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık 50 metre tüfek yatarak karışıkta (R6) milli sporcular Savaş Üstün ve Erhan Coşkuner elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık 50 metre tüfek yatarak karışıkta (R6) milli sporcular Savaş Üstün ve Erhan Coşkuner elendi.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen eleme müsabakasında 48 sporcu, ilk 8'e girip finale çıkabilmek için yarıştı.

Savaş Üstün, 609,8 puanla 33'üncü, Erhan Coşkuner ise 607,5 puanla 39'uncu olarak oyunlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan