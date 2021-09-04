2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisinde Emine Seçkin, bronz madalya müsabakasını kaybetti.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisinde Emine Seçkin, bronz madalya müsabakasını kaybetti.
Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan üçüncülük maçında Emine, Japon rakibi Yuma Yamazaki'yle karşılaştı.
İlk seti 21-16, ikinci seti de 21-8 kaybeden milli sporcu maçta 2-0 yenildi ve madalya alma şansını değerlendiremedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki