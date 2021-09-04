2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando K44 sınıfı erkekler +75 kiloda Mehmet Yakut, madalya şansını yitirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando K44 sınıfı erkekler +75 kiloda Mehmet Yakut, madalya şansını yitirdi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen repesaj mücadelesinde Mahmut, Meksika'dan Francisco Alejandro Pedroza Luna'yla karşılaştı.

Rakibi karşısında üç rauntta da etkili olamayan Mahmut, tatamiden 23-2 mağlup ayrıldı.

Mahmut, bronz madalya için mücadele ettiği repesajdaki ilk maçını kaybetti ve oyunlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki