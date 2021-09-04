2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando K44 sınıfı kadınlar +58 kiloda Şeyma Emeksiz Bacaksız, madalya şansını yitirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando K44 sınıfı kadınlar +58 kiloda Şeyma Emeksiz Bacaksız, madalya şansını yitirdi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen repesaj mücadelesinde Şeyma, Avustralyalı Janine Watson'la karşılaştı.

Rakibi karşısında ikinci rauntta 36-2 gerideyken Şeyma, hakem kararıyla müsabakayı kaybetti.

Şeyma, bronz madalya için mücadele ettiği repesajdaki ilk maçından yenik ayrıldı ve oyunlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki