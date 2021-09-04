2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando K44 sınıfı kadınlar +58 kiloda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve erkekler +75 kiloda Mehmet Yakut, çeyrek final maçlarını kaybetti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando K44 sınıfı kadınlar +58 kiloda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve erkekler +75 kiloda Mehmet Yakut, çeyrek final maçlarını kaybetti.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek finallerde Şeyma, Ukraynalı Yuliya Lypetska'ya 22-10, Mehmet ise Rusya Paralimpik Komitesi'nden Zainutdin Ataev'e 30-8 yenildi.

Milli sporcular, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde etti. Şeyma Emeksiz Bacaksız ile Avustralyalı Janine Watson TSİ 11.00, Mehmet Yakut ile Meksikalı Francisco Alejandro Pedroza Luna TSİ 11.15'te karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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