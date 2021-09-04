2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçulukta milli sporcular Sadık Savaş ve Yağmur Şengül, klasik yay karışık takım açık kategorisinin son 16 turunda elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçulukta milli sporcular Sadık Savaş ve Yağmur Şengül, klasik yay karışık takım açık kategorisinin son 16 turunda elendi.

Yumenoshima Park'ta yapılan son 16 turu müsabakasında Sadık Savaş ve Yağmur Şengül'den oluşan milli takım, Büyük Britanya'dan David Phillips-Hazel Chaisty ikilisiyle karşılaştı.

Rakiplerine 5-1'lik skorla yenilen milli sporcular, oyunlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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