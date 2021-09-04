2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık karışık 50 metre tabancada (P4) milli sporcular Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar ve Murat Oğuz elendiAsaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen eleme müsabakasında 34 sporcu, ilk 8'e girip finale çıkabilmek için yarıştı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık karışık 50 metre tabancada (P4) milli sporcular Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar ve Murat Oğuz elendi

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen eleme müsabakasında 34 sporcu, ilk 8'e girip finale çıkabilmek için yarıştı.

Ayşegül Pehlivanlar, 519 puan alarak 17'nci, aynı puana sahip Murat Oğuz 18'inci, 515 puan toplayan Aysel Özgan ise 22'nci olarak oyunlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan