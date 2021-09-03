2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde Esra Bayrak 4'üncü, Fatma Damla Altın 7'nci sırayı elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde Esra Bayrak 4'üncü, Fatma Damla Altın 7'nci sırayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen uzun atlama finalinde milli sporcular Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, madalya mücadelesi verdi.

Esra Bayrak, üçüncü hakkında yaptığı 5,37 metrelik atlayışıyla 4'üncü, Fatma Damla Altın ise ikinci denemesinde gerçekleştirdiği 5,06'lık derecesiyle 7'nci oldu.

Polonyalı Karolina Kucharczyk, 6.03 metreyle kendisine ait paralimpik rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı Rusya Paralimpik Komitesi'nden Aleksandra Ruchkina 5.49, bronz madalyayı Hırvat Mikela Ristoski 5.46'lık atlayışıyla kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan