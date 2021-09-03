2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar 58 kilo K44 sınıfında Gamze Gürdal, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar 58 kilo K44 sınıfında Gamze Gürdal, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen repesaj maçında Avrupa şampiyonluğu bulunan Gamze Gürdal ile Mısırlı Salma Abohegazy karşılaştı.

Rakibini altın puanla 17-15 yenen milli sporcu, bronz madalya mücadelesine çıkma hakkı kazandı.

Gamze Gürdal, bronz madalya maçında Brezilyalı Silvana Mayara Cardoso Fernandes ile TSİ 14.00'te mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
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