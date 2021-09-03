2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisinde Emine Seçkin, yarı finale yükseldi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisinde Emine Seçkin, yarı finale yükseldi.
Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan çeyrek final maçında Emine, Taylandlı Amnouy Wetwithan ile karşılaştı.
Dünya şampiyonluğu bulunan iki sporcunun karşılaşmasında rakibini 21-10 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenen Emine, adını yarı finale yazdırdı.
Emine Seçkin, yarı finalde Çinli Yutong Liu ile yarın mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan