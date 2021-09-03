2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda badminton tek kadınlar SU5 kategorisinde Zehra Bağlar, A Grubu'ndaki ikinci maçını da kaybetti ve elendi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda badminton tek kadınlar SU5 kategorisinde Zehra Bağlar, A Grubu'ndaki ikinci maçını da kaybetti ve elendi.
Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan karşılaşmada Zehra, dünya 1 numarası Japon sporcu Ayako Suzuki'yle karşılaştı.
Güçlü rakibine 27 dakika süren maçta 21-12 ve 21-8'lik setlerle 2-0 yenilen Zehra, grupta sonuncu oldu ve çeyrek finale çıkma hakkı elde edemedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki