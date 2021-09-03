2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda kadınlar 58 kilo K44 sınıfında Gamze Gürdal, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Beth Munro'ya yenildi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda kadınlar 58 kilo K44 sınıfında Gamze Gürdal, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Beth Munro'ya yenildi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final maçında rakibine 34-22 yenilen Gürdal'ın altın madalya kazanma şansı kalmadı.
Gamze Gürdal, bronz madalya elde edebilmek için bugün repesaj mücadeleleri verecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki