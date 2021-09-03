2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda badminton tek kadınlar WH2 kategorisinde Emine Seçkin çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda badminton tek kadınlar WH2 kategorisinde Emine Seçkin çeyrek finale yükseldi.

Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan karşılaşmada Emine, B Grubu ikinci maçında ev sahibi sporcu Japon Yuma Yamazaki'yle karşılaştı.

İlk seti 21-15 alan Emine, ikinci seti 21-13 kaybetti ve maça 1-1'lik denge geldi. Son sette rakibini 21-16 mağlup eden milli sporcu müsabakayı 2-1 kazandı.

Emine Seçkin, B Grubu'nda ikinci maçını da kazanıp lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Emine'nin çeyrek final karşılaşması bugün TSİ 14.00'dan sonra başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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