2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı.

Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti.

Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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