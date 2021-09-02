2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvando erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvando erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, repesajın yarı finalinde Moğolistan'dan Bolor Erdene Ganbat'la karşılaştı.

Son raunda 19-13 geride giren Mahmut, çok iyi bir üçüncü periyot çıkardı. Bitime 3 saniye kala kendisine galibiyeti getiren puanı almayı başaran milli sporcu, rakibini 23-22 yenerek adını bronz madalya maçına yazdırdı.

Mahmut Bozteke bronz madalya maçında TSİ 14.15'te İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Hamid Karzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Şenol Güneş Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:05:42. #1.15#

title