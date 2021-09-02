2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün, finalde 6. sırayı elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün, finalde 6. sırayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, 8 atletin yer aldığı finalde koştu.

Finiş çizgisini 58.67'lik derecesiyle geçen Hamide, 6. oldu.

Altın madalyayı İsviçreli Catherine Debrunner 56.18, gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn 57.25, bronz madalyayı ise Çin'den Hongzhuan Zhou 57.29'luk zamanıyla elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
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