2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Meryem, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 2019 dünya üçüncüsü Anna Poddubskaia'yla karşılaştı.

2019'da Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, rakibi 3 raunt sonunda 22-11 yenerek adını finale yazdırdı.

Meryem'in Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla oynacağı altın madalya müsabakası TSİ 15.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
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