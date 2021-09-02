2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık P3 karışık 25 metre tabanca SH1 sınıfının finalinde Muharrem Korhan Yamaç, 6. oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık P3 karışık 25 metre tabanca SH1 sınıfının finalinde Muharrem Korhan Yamaç, 6. oldu.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleşen finalde 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcu toplamda 9 puanlık atışıyla finali 6. sırada tamamladı.

Altın madalyayı Çinli Xing Huang 27 puanla, gümüş madalyayı Polonya'dan Szymon Sowinski 21 puanla, bronz madalyayı ise Ukraynalı Oleksii Denysiuk 20 puanla elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
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